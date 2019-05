De stevige opmars van Vlaams Belang levert die partij heel wat extra middelen op. Het aan de KU Leuven verbonden onderzoeksinstituut Vives berekende dat de extreemrechtse partij zijn jaarlijkse overheidsinkomsten zal zien toenemen met 5,5 miljoen euro tot 7,8 miljoen euro.

Ook zal de partij haar personeelsbestand in de verschillende parlementen kunnen uitbreiden met bijna 70 door de parlementen ter beschikking gestelde medewerkers, tot een totaal van 87 parlementaire medewerkers.

De grootste verliezer onder de Vlaamse partijen is de N-VA. Die zal het jaarlijks met 2,5 miljoen euro minder moeten stellen, maar blijft wel de Vlaamse partij die het meeste overheidsgeld krijgt: 10,6 miljoen euro per jaar. Het personeelsbestand van de partij in de parlementen krimpt met 25 medewerkers tot 123.

Enkel CD&V ziet nog meer ter beschikking gestelde personeelsleden verdwijnen: 26, om er nog 66 over te houden.

Groen mag dan weer dertien extra medewerkers aanwerven, tot een totaal van 51. De partij krijg ook 750.000 euro extra per jaar, wat maakt dat de partij nu kan rekenen op 4,3 miljoen euro.

Opvallend in de Vives-berekening is dat een deel van de extra middelen van Vlaams Belang te danken is aan Waalse stemmen. De partij diende immers ook in het zuiden van het land lijsten in, en wist daar op de kamerlijsten 18.077 stemmen te verzamelen. Volgens de berekeningswijze van de Vives-onderzoekers leveren die ruim 83.000 euro aan overheidsinkomsten op.