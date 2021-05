Voor de Westkust is woensdagochtend een bootje met een vijftigtal vluchtelingen in de problemen gekomen. Dat bevestigt burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Open Vld). De zeevaartpolitie haalde de vluchtelingen uit het bootje en bracht ze naar Nieuwpoort. Enkele van de opvarenden waren onderkoeld.

De zeevaartpolitie merkte het bootje woensdagochtend op. In totaal probeerden ongeveer 49 Vietnamese vluchtelingen in het bootje de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk. Tijdens hun tocht van aan de Franse kust, zou het bootje afgedreven zijn en in de problemen geraakt.

De zeevaartpolitie pikte de inzittenden op en bracht hen naar Nieuwpoort. Daar werd iedereen opgevangen door de brandweer. Daarna worden de vluchtelingen overgebracht naar Oostende. De inzittenden waren licht onderkoeld.

Burgemeester van Koksijde spreekt van een terugkerend probleem. "Wij werken al samen met de Franse collega's om mensen die de oversteek proberen maken te onderscheppen. Het gebeurt bijna dagelijks dat vluchtelingen vanuit Frankrijk naar Engeland proberen geraken. Zo'n situaties zijn natuurlijk levensgevaarlijk", aldus Vanden Bussche.

