Het verbruik van het vast internet ligt vandaag 40 procent hoger dan het gemiddelde verbruik in de referentieperiode van 2 tot 6 maart.

Dat meldt telecomregulator BIPT.

Het internetverbruik steeg vanaf 13 maart, toen de scholen en de horeca door het coronavirus de deuren sloten, en bleef stijgen tot de eerste dag van de lockdown op 18 maart. De piek lag op 21 maart, met een verbruik dat 65 procent hoger lag dan gewoonlijk. Een dag later, op 22 maart, verlaagde streamingdienst Netflix op vraag van de Europese Commissie de kwaliteit van zijn video's. En ook andere platforms zoals YouTube en Amazon Prime Video hebben gelijkaardige stappen gezet. Sindsdien stabiliseerde het internetverbruik op ongeveer 40 procent boven het normale verbruik.

Het mobiele internetverkeer is volgens het BIPT dan weer ongeveer gelijk gebleven.

Na de aankondiging van de coronamaatregelen belden de Belgen elkaar ook veel meer. Het aantal mobiele oproepen is daarna gedaald met ongeveer 20 procent, maar de conversaties duren wel 20 procent langer dan gewoonlijk. Met de vaste lijn blijft het aantal oproepen ongeveer hetzelfde, maar via die weg zijn de oproepen ongeveer 40 procent langer.

Dat meldt telecomregulator BIPT.Het internetverbruik steeg vanaf 13 maart, toen de scholen en de horeca door het coronavirus de deuren sloten, en bleef stijgen tot de eerste dag van de lockdown op 18 maart. De piek lag op 21 maart, met een verbruik dat 65 procent hoger lag dan gewoonlijk. Een dag later, op 22 maart, verlaagde streamingdienst Netflix op vraag van de Europese Commissie de kwaliteit van zijn video's. En ook andere platforms zoals YouTube en Amazon Prime Video hebben gelijkaardige stappen gezet. Sindsdien stabiliseerde het internetverbruik op ongeveer 40 procent boven het normale verbruik.Het mobiele internetverkeer is volgens het BIPT dan weer ongeveer gelijk gebleven. Na de aankondiging van de coronamaatregelen belden de Belgen elkaar ook veel meer. Het aantal mobiele oproepen is daarna gedaald met ongeveer 20 procent, maar de conversaties duren wel 20 procent langer dan gewoonlijk. Met de vaste lijn blijft het aantal oproepen ongeveer hetzelfde, maar via die weg zijn de oproepen ongeveer 40 procent langer.