40 jaar zonder Jacques Brel, de koning van Luxemburg

'Formidable.' Het was een geweldige hartenkreet van de Dilbeekse zanger Paul Van Haver, beter bekend als Stromae, nu alweer vijf jaar geleden. Hij bracht hem voor het eerst in de vorm van een met de verborgen camera gedraaide videoclip waarbij de artiest zijn even eenvoudige als ontroerende woorden - Tu étais formidable, j'étais fort minable. Nous étions fort minables - de verbaasde pendelaars lichtjes dronken toeriep, vanaf het perron van de tramhalte Louiza. Een alledaagse tranche de vie uit het Brusselse straatleven was dat. Een moment waar je bij had kunnen zijn, zij het liever niet. Omdat er harde dingen gezegd worden uit de zeer persoonlijke sfeer: 'Si mama est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens.' En het is ook zeker een bevreemdend moment wanneer de zanger het op Tram 94 wachtende publiek trakteert op zinsneden als: 'Et qu'est ce que vous avez tous/ A me regarder comme un singe, vous?/ Ah, oui, que vous êtes saints, vous?/ Bande de macaques !/ Donnez moi un bébé singe/ Il sera formidable.'

