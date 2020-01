Dat de hippe vogels van Silicon Valley soms nogal extreem kunnen zijn, is bekend. Maar hun laatste trend spant toch de kroon: dopaminevasten. Wekenlang geen sociale media, suiker, games of - voor de diehards - oogcontact.

Of het nu gaat om vlees (Dagen zonder vlees), alcohol (Tournée Minérale) of zelfs gesakker (Dagen zonder zagen): het is sinds enkele jaren bon ton om op tijd en stond een sobere periode in te lassen. Maar in Silicon Valley, het deel van San Francisco dat bulkt van de technologiebedrijven, hebben ze nu wel een zeer extreme versie gevonden: dopaminevasten. Een van de fans is de 24-jarige chemicus James Sinka, oprichter van een start-up rond betere nachtrust. In een blogpost geeft hij tekst en uitleg bij zijn vastendagen. De man last regelmatig 24 uur in zonder activiteiten die in zijn hersenen dopamine zouden kunnen opwekken: werken, sporten, praten, lezen, tv-kijken, telefoneren, sms'en, calorierijk voedsel eten en alcohol, koffie of thee drinken. In een interview met BBC gaf hij toe dat hij ook menselijk c...