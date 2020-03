De geplande herdenkingsdag voor de slachtoffers van terreur deze zondag, dag op dag vier jaar na de aanslagen in het Brusselse metrostation Maalbeek en in Brussels Airport in Zaventem, moest ingeperkt worden vanwege het nieuwe coronavirus.

Premier Sophie Wilmès (MR) zal zondag een kort eerbetoon brengen aan het monument ter nagedachtenis van alle terreurslachtoffers aan het Brusselse Schumanplein.

Zoals voorgaande jaren waren er op 22 maart verschillende herdenkingsmomenten gepland: in Brussels Airport en Maalbeek, maar ook in Résidence Palace. Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad vorige donderdag om alle evenementen in ons land te annuleren, konden die niet meer doorgaan zoals gepland. 'We betreuren dit ten zeerste, maar de omstandigheden dwingen ons om deze moeilijke beslissing te nemen', zegt de Kanselarij hierover op www.22-03.be, de speciale website voor de herdenkingsdag.

In de plaats daarvan zal premier Sophie Wilmès (MR) nu zondag om 12 uur, aan het monument ter nagedachtenis van alle slachtoffers van terrorisme aan het Brusselse Schumanplein, dus een kort eerbetoon brengen. Een beperkt aantal vertegenwoordigers van de slachtofferverenigingen, Brussels Airport en openbaarvervoersmaatschappij MIVB zal daarbij aanwezig zijn, ook al zullen zij vanwege het nieuwe coronavirus voldoende afstand in acht moeten nemen.

'Voor de slachtoffers en nabestaanden is dit spijtig, maar ik hoor bij hen dat er hiervoor toch veel begrip leeft. Het belangrijkste is dat ze niet vergeten worden', zegt Philippe Vansteenkiste van slachtoffervereniging V-Europe. Hij noemt het eerbetoon van de premier een 'mooi signaal in moeilijke tijden'.

De pers krijgt geen toegang tot de plechtigheid, eveneens vanwege de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Wel zal er een fotograaf van persagentschap Belga aanwezig zijn, dat de beelden nadien verspreidt naar ander media.

Een cameraman zal bovendien beelden maken van de plechtigheid, waarna die op website www.22-03.be zullen verschijnen.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de plechtigheid ook te livestreamen op die website, maar ook dat kan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet doorgaan, zegt de Kanselarij.

Bij de aanslagen in Brussel en Zaventem kwamen 32 slachtoffers om. Honderden anderen raakten gewond.

