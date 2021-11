In Brussel stappen vandaag zowat 35.000 deelnemers mee in de mars tegen het coronapas. Dat zegt de politie.

De manifestatie - 'Samen voor Vrijheid' gedoopt - ging omstreeks 14 uur van start aan het Brusselse Noordstation. De organisatoren hekelen de vrijheidsbeperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, in het bijzonder de coronapas. De maatregel verdeelt de samenleving, aldus de manifestanten.

De politie heeft zondag tijdens de mars tegen de coronapas het waterkanon en traangas ingezet. Dat bevestigt de Brusselse politie.

Dat gebeurde aan de Kleine Ring, ter hoogte van het kruispunt van de Kunstlaan en de Joseph II-straat. Betogers probeerden er af te wijken van het afgesproken traject. Er werd ook met vuurwerk gegooid naar de politie.

Daarop besloot de politie het waterkanon en traangas in te zetten.

'We proberen met het waterkanon de betogers naar het afgesproken parcours te duwen', laat politie Brussel Hoofdstad-Elsene weten aan VRT NWS.

De organisatoren hekelen de vrijheidsbeperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Die bieden geen structurele oplossing voor de zorg, klink het. Onder meer Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) loopt mee in de manifestatie.

De optocht eindigt in de Europese wijk, waar toespraken zullen worden gehouden. Om 17:00 uur eindigt de manifestatie.

De afgelopen dagen werd ook Nederland, Oostenrijk en Kroatië betoogd tegen coronamaatregelen en (verplichte) vaccinatie. In Rotterdam mondde dat uit in hevige rellen.

