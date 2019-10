Het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang bevat 33 voorstellen die een of meerdere manifeste schendingen van de mensenrechten inhouden. Dat blijkt uit onderzoek van academici onder leiding van Ellen Desmet van de UGent en Stijn Smet van UHasselt. 'Mensenrechtenschendingen? Gezond verstand!', reageert partijvoorzitter Tom van Grieken.

Deze week bericht Knack over het onderzoek van een groep juristen naar de mensenrechtenschendingen in het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang. Zij legden de voorbije maanden alle programmapunten naast de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens, maar ook naast de Belgische grondwet en andere relevante rechtsbronnen. In totaal zien zij problemen met 46* programmapunten. Daarvan bevatten er 33 een of meerdere manifeste schendingen. Het gaat om diverse voorstellen, zoals het intrekken van de erkenning van de islam, het opsluiten van asielzoekers tijdens de asielprocedure, pushbacks en het koppelen van dringende medische hulp voor illegalen aan hun repatriëring.

'Behalve moslims en migranten worden ook verdachten van criminele feiten en gedetineerden geviseerd', vertelt professor Ellen Desmet in een interview met Knack. 'Gedetineerden komen niet op straat, vreemdelingen kunnen niet stemmen bij federale en Vlaamse verkiezingen en op die manier druk uitoefenen op politici. Het zijn precies die groepen die bescherming verdienen door de mensenrechten.'

Wat riskeren partijen die voorstellen doen die tegen de mensenrechten ingaan? 'Vlaams Belang zou in theorie zijn dotatie kunnen verliezen', zegt Stijn Smet daarover. 'In de wet die de verkiezingsuitgaven regelt, staat dat een partij waarvan wordt aangetoond dat zij vijandig staat tegenover de mensenrechten haar dotatie moet verliezen. Let op: moet verliezen, dus.'

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken reageert laconiek op het onderzoek van de academici. 'Als ik lees wat die academici allemaal manifeste schendingen vinden, bewijst dat hoe wereldvreemd ze zijn', zegt hij, eveneens in een interview met Knack. 'Publiceert u al onze voorstellen maar in Knack. Het is een kwestie van gezond verstand, en de mensen begrijpen dat maar al te goed.'

Lees hier het volledige onderzoek.