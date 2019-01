33.000 jongeren demonstreerden in Belgische steden voor het klimaat: 'We zijn nog lang niet voldaan'

Brussel

In Brussel daagden donderdag 12.500 jongeren op voor de vierde editie van de Youth for Climatemars. De leerlingen en studenten stapten ditmaal van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid op een traject dat beter aangepast is aan hun grote massa. Opnieuw klonk "On est plus chaud que le climat" en was "What do we want? Climate change! When do we want it? Now! " te horen en te zien op spandoeken. Met hun mobilisaties blijven ze de druk op de politici opvoeren.

Woensdag werden ze in het Vlaams parlement uitgenodigd, maar dat stelde hen niet gerust. 'Gisteren zagen we de politici kibbelen en met de vinger naar elkaar wijzen. De discussie is niet meer of we het halen, maar wel welke oplossingen we zullen zoeken voor een beter klimaat', verklaart Kyra Gantois, mede-oprichtster van Youth for Climate.

We hoorden dat we pessimisten zijn, dat we jong en naïef zijn en dat we niet weten hoe het politiek systeem werkt. Maar als het politiek systeem geen zorg draagt voor het klimaat, dan is er iets mis met dat systeem', zegt ook Anuna De Wever. 'We zijn nog lang niet voldaan.'

Luik

In Luik demonstreerden ongeveer 15.000 leerlingen en studenten voor het klimaat. De organisatoren hadden gehoopt op 5.000 deelnemers, maar het werden er drie keer meer. Niet alleen leerlingen van secundaire scholen en hogescholen en universiteiten deden mee, ook kinderen van lagere scholen sloten zich bij de mars aan.

De stad Luik ondersteunde de actie en beloofde dat de leerlingen die spijbelden niet gestraft worden.

Leuven

Meer dan 3.000 leerlingen en leerkrachten uit 27 basisscholen kwamen in Leuven bijeen om van de overheid meer maatregelen te eisen tegen de klimaatopwarming. 'Onze politici lijken doof en blind te zijn voor de klimaatopwarming, het grootste probleem aller tijden in de hele wereld', aldus Marian, een meisje uit klas 3A en de dochter van klimaatspecialist Peter Tom Jones van de KU Leuven. 'Politici moeten stoppen met liegen, stoppen met aan zichzelf te denken. Politici zeggen dat ze al veel gedaan hebben en nog veel gaan doen.'

Antwerpen

In Antwerpen daagden zowat 350 jongeren op voor de derde Antwerpse versie van de spijbelacties voor het klimaat. Net als vorige week, toen er 500 aanwezigen werden geteld, trokken ze in stoet door de binnenstad. Aan het Operaplein vormden de jongeren een grote cirkel, ook met hun fietsen, en hielden een minuut stilte. Dat moest het gevoel verkondigen dat het klimaat 'ten grave wordt gedragen',

Charleroi

In Charleroi waren donderdag om 13.00 uur zowat 2.000 leerlingen op de afspraak voor een mars die begon aan het treinstation en eindigde aan het stadhuis. Daar werden zij ontvangen door burgemeester Paul Magnette. Sommige leraars hadden hun leerlingen aangespoord de school vroeger te verlaten om aan de protestmars deel te nemen. Onder de demonstranten waren ook enkele gele hesjes.