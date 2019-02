3000 klimaatspijbelaars in Antwerpen: 'Wij spijbelen omdat wij ons huiswerk hebben gemaakt en zij niet'

In Antwerpen is de Klimaatmars donderdag afgesloten op de Groenplaats, waar nog een aantal speeches werden gehouden. Volgens de organisatie waren er 4000 deelnemers, de politie houdt het op 3000. 'Onze boodschap aan de politici vandaag is: je kan blijven zagen dat we terug naar school moeten, of you can get to work', zei bezielster achter de klimaatjongeren Anuna De Wever.

Ook de 16-jarige Zweedse activiste Greta Thunberg nam heel even het woord, tot groot jolijt van het publiek. 'Veel te lang zijn politici en machtshebbers ermee weggekomen dat ze niets deden om de klimaatcrisis te bestrijden', zei ze. 'Wij zullen ervoor zorgen dat ze daar niet meer mee wegkomen. Wij spijbelen omdat wij ons huiswerk hebben gemaakt en zij niet. Wij vechten niet voor onze toekomst, maar voor ieders toekomst en we zullen niet stoppen.'

Thunberg neemt morgen/vrijdag deel aan een klimaatmars in het Duitse Hamburg. Ze heeft momenteel schoolvakantie, en daarom heeft ze besloten in verschillende landen mee te stappen in marsen van klimaatspijbelende jongeren, zegt de Zweedse op haar Twitteraccount.

Antwerps Youth for Climate-bezieler Warre Germis haalde eveneens uit naar al wie de voorbije weken opriep om te stoppen met spijbelen. 'Men wil ons wijsmaken dat wat we doen overdreven is, maar wat ik overdreven vind is een klimaatopwarming van 3 graden waar we met het huidige beleid naartoe gaan', zei hij. 'Er is een transitie nodig naar een ecologische maatschappij. De alternatieven zijn er, het draagvlak is er. Wat ontbreekt, is politieke moed. In Antwerpen krijgen we alvast de kans om mee te schrijven aan het klimaatplan en we gaan die kans grijpen. We moeten het beleid veranderen, nu.'

Mechelen

Ook in Mechelen werd er geprotesteerd. Op de eerste Mechelse klimaatmars stapten meer dan 1000 mensen mee. De deelnemers, vooral schoolgaande jeugd maar ook leerkrachten, ouders en grootouders, vroegen de politici, zowel lokale als (inter)nationale, om dringend actie te ondernemen om het klimaat te redden.

De Mechelse jongeren verzamelden op de Grote Markt en deden een grote wandeling langs de vesten en door de binnenstad. Heel wat scholen hadden zich achter het initiatief geschaard en gingen in klasverband waardoor de deelnemende leerlingen niet spijbelden. Hierop kwam protest van enkele ouders die het gevoel kregen dat deelname voor hun kinderen verplicht werd, maar de scholen zorgden voor opvang en een alternatief programma voor zij die niet meestapten.

Ook verschillende groepen lagereschoolkinderen stapten mee, zij hadden de afgelopen weken gewerkt rond klimaatthema's en wilden mee aan de alarmbel trekken. De politie was massaal aanwezig om het traject te beveiligen en de tocht verliep zonder ongevallen of incidenten.

'We worden continu tegengewerkt met fake berichten, maar zolang je op de boodschapper kan schieten, moet je het niet over het probleem hebben'

De jongeren hadden heel wat originele pancartes gemaakt met slogans als 'meer bijtjes, minder vleespasteitjes', 'er is geen planeet B', of 'wij willen geen Mechelen-aan-zee'. Ze scandeerden slogans zoals de inmiddels bekende 'On est plus chaud que le climat'. De mars werd afgesloten met een gezamenlijke speech van organisatoren Amina Vandenheuvel en Janten Versteele van Youth for Climate Mechelen. 'Waarom blijven wij al acht weken lang op straat komen, dat vergt zoveel energie en de politici blijven de andere kant uitkijken', klonk het. 'Wij staan hier en engageren ons en wat doen zij? Politieke spelletjes spelen omdat ze elkaar het succes van de oplossing niet gunnen. We worden continu tegengewerkt met fake berichten, maar zolang je op de boodschapper kan schieten, moet je het niet over het probleem hebben.'

Volgens de jongeren is het klimaat jarenlang genegeerd. 'Nu moeten wij het oplossen. Maar hoe wil je dat wij dat doen? Tegen dat we een diploma hebben om er echt iets aan te doen, is het te laat. Maar wij zijn niet van plan om op te geven en geven onze wereld nog niet op.'

Aan het eind van de mars werden de deelnemers die een eigen beker of tas meebrachten, getrakteerd op versgemaakte smoothies. Volgende week, tijdens de Krokusvakantie, plant Youth for Climate Mechelen een actie rond zwerfvuil .

Brussel

Aan de klimaatmars in Brussel namen donderdag 1500 mensen deel. De mars in onze hoofdstad was een lokaal initiatief van Youth for Climate en Students for Climate. Het vertrek was aan het Noordstation, de aankomst is voorzien aan het Zuidstation.

'Zolang wij geen actie zien bij de politici kunnen we niet met een gerust hart op school zitten, dus spijbelen we en komen we zelf in actie', luidt het op de Facebookpagina van Youth for Climate Brussel. En nog: 'Wij blijven wandelen, zolang jullie niet handelen.'

De negende mars van de klimaatspijbelende jongeren op donderdag vindt volgende week donderdag 7 maart plaats in Louvain-La-Neuve (Youth for Climate).