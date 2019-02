3000 deelnemers aan Klimaatmars in Antwerpen, meer dan duizend in Mechelen

In Antwerpen is de Klimaatmars donderdag gearriveerd op de Groenplaats, waar nog een aantal speeches worden gehouden. Volgens de organisatie zijn er 4.000 deelnemers, de politie houdt het op 3.000.

'Onze boodschap aan de politici vandaag is: je kan blijven zagen dat we terug naar school moeten, of you can get to work', zei Anuna De Wever.

De mars donderdag was de vijfde Klimaatmars van spijbelende jongeren in Antwerpen. Voor het eerst ging het niet om een louter lokaal initiatief, maar om het hoofdinitiatief van Youth for Climate met bezielster Anuna De Wever én ook opnieuw de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Het is de achtste week op rij dat er in heel België klimaatacties worden georganiseerd.

Ook in Mechelen werd er geprotesteerd. Op de Grote Markt zijn zo'n 600 tot 700 jongeren vertrokken voor de eerste Mechelse Klimaatmars. De organisatie is in handen van Youth for Climate Mechelen. Burgemeester Bart Somers en verschillende schepenen waren aanwezig bij de aftrap, maar stappen niet mee.

Aan de klimaatmars in Brussel nemen donderdag 1500 mensen deel. Dat tweet de politie Brussel Hoofdstad Elsene. De mars donderdag in onze hoofdstad is een lokaal initiatief van Youth for Climate en Students for Climate. Het vertrek was aan het Noordstation, de aankomst is voorzien aan het Zuidstation.

'Zolang wij geen actie zien bij de politici kunnen we niet met een gerust hart op school zitten, dus spijbelen we en komen we zelf in actie', luidt het op de Facebookpagina van Youth for Climate Brussel. En nog: 'Wij blijven wandelen, zolang jullie niet handelen.'

De negende mars van de klimaatspijbelende jongeren op donderdag vindt volgende week donderdag 7 maart plaats in Louvain-La-Neuve (Youth for Climate).