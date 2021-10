Er gebeuren vanuit ons land veel meer betalingen aan belastingparadijzen dan gedacht. Honderden Belgische bedrijven deden in een jaar bijna 266 miljard euro aan betalingen, zo schrijft De Tijd zaterdag.

Zodra bedrijven tijdens een jaar 100.000 euro of meer betaalden aan andere bedrijven, kredietinstellingen of personen in fiscale paradijzen moeten ze dat aangeven bij de fiscus. Voor het aanslagjaar 2020 kreeg de fiscus voor liefst 265,927 miljard euro aangiftes van betalingen aan belastingparadijzen, zo blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Steven Matheï opvroeg bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Bijna 266 miljard euro is veel meer dan gedacht, aldus De Tijd. Begin vorig jaar raakte bekend dat 'slechts' voor 172 miljard euro betalingen was aangegeven voor aanslagjaar 2019. Dat bedrag is daarna nog fors opgelopen tot meer dan 288 miljard euro, blijkt nu. Voordien ging het om amper 207 miljard euro voor aanslagjaar 2018 en amper 130 miljard euro voor 2017. Terwijl het aantal bedrijven dat elk jaar aangifte deed wel vrij stabiel bleef.

