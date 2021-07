21 juli: weinig publiek voor Te Deum in Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal

De koninklijke familie heeft vandaag het traditionele Te Deum bijgewoond in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal, naar aanleiding van de nationale feestdag. In tegenstelling tot vorig jaar was er wel publiek toegelaten buiten de kathedraal, maar er daagde slechts een honderdtal mensen op.

© belga