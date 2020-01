Het voorbije jaar, met drie hittegolven en een nationaal hitterecord, komt op de vierde plaats terecht in de ranglijst van warmste jaren sinds 1833.

De temperatuur in Ukkel bedroeg gemiddeld 11,5 graden Celsius, zo meldt het meteorologisch instituut KMI woensdag.

Het warmterecord is in handen van de jaren 2014 en 2018. Toen was het telkens gemiddeld 11,9 graden. Op de derde plek volgt 2011 (met 11,6 graden). En in 2007 was het, net als vorig jaar, gemiddeld 11,5 graden in Ukkel. '2019 was een warm, zonnig en relatief droog jaar', zo vat het KMI samen. Er sneuvelden geen maandrecords, maar de gemiddelde temperatuur lag meestal wel boven de normale waarde.

Recorddag

Tijdens de zomermaanden waren er ook drie hittegolven, en op donderdag 25 juli steeg het kwik in het Vlaams-Brabantse Begijnendijk tot 41,8 graden, 'een nieuw absoluut landelijk record sinds de lancering van het klimatologisch meetnet in 1877'. Die dag werd overigens in alle meetpunten van het KMI het lokale record verbroken.

Ook de zon scheen het voorbije jaar opvallend veel: in totaal 1.757 uur en 30 minuten, of ruim 200 uur meer dan normaal. Daarmee komt 2019 op de vijfde plaats terecht in het rijtje van zonnigste jaren. De neerslaggegevens waren vrij normaal, met in Ukkel in totaal 798,6 millimeter neerslag verspreid over 182 dagen.

De maand december was een relatief warme maand, zo blijkt nog uit de gegevens van het KMI. De gemiddelde temperatuur bedroeg 5,9 graden, waar dat normaal 3,9 graden is. Het record is in handen van december 2015: 9,6 graden. Andere waarden waren normaal in december. Zo scheen de zon ruim 55 uur en viel er 71,4 millimeter neerslag.