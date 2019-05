Aan de stille mars tegen (seksueel) geweld in Antwerpen hebben volgens de lokale politie 15.000 mensen deelgenomen. De mars heeft rond 15 uur het Steenplein bereikt, waar een kort bezinningsmoment georganiseerd wordt voor alle slachtoffers van (seksueel) geweld, onder wie ook Julie Van Espen, de 23-jarige studente die vorige week vermoord werd.

'Wij hopen dat deze mars een duidelijk signaal is aan het beleid om seksueel geweld niet langer te negeren', zei Eline Van Hooydonck op het einde van de stille mars tegen (seksueel) geweld, die ze samen met twee vriendinnen georganiseerd heeft.

De stille mars eindigde rond 15 uur op het Steenplein, waar een bezinningsmoment volgde. Daarna namen de drie organisatoren het woord.

'Bedankt om hier zo massaal aanwezig te zijn. Dit bewijst dat zelfs in stilte een duidelijke boodschap kan gegeven worden. Wij hebben deze mars op poten gezet, maar jullie hebben ze kracht gegeven', zei Charlotte Ruytjens. 'Wij hopen dat deze mars dan ook een duidelijk signaal is aan het beleid om seksueel geweld niet langer te negeren. Wij hopen dat er mensen, middelen en tijd worden ingezet om van de strijd tegen seksueel geweld een prioriteit te maken, zonder te stigmatiseren. Dat er wordt ingezet op zowel preventie en een verandering van mentaliteit, alsook op hulpverlening en opvolging van daders en slachtoffers', zei Eline Van Hooydonck.

'We hebben de voorbije dagen vele verschrikkelijke verhalen binnengekregen. Verhalen als de moord op Julie, verhalen over brutale verkrachtingen, over incest, over grenzen die overschreden worden, over mensen die misbruikt worden door een bekende. Ze zijn ons allemaal bijgebleven. Seksueel geweld is een structurele problematiek, die gender, etnische afkomst, huidskleur, religie en sociale klasse overstijgt. We willen de slachtoffers bedanken om ons de mogelijkheid te geven om hen een stem te geven. En we willen jullie bedanken om met deze mars een gezicht te geven aan slachtoffers van seksueel geweld. Dank u wel', zei Ayke Gubbels.

De drie vriendinnen kregen luid applaus.

Daarna werd er nog een minuut stilte gehouden om Julie te herdenken. Haar dood was de aanzet voor deze stille mars. Die was rond 14 uur begonnen aan het Koningin Astridplein. Door de grote opkomst diende het parcours zelfs gewijzigd te worden en werd de passage langs de Oude Koornmarkt en de Suikerrui vervangen door de Reyndersstraat en de Vlasmarkt om zo naar het Steenplein te gaan.