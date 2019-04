De gerechten die in Vlaamse scholen op het menu staan, zijn eerder aantrekkelijk dan gezond. Dat blijkt uit een enquête van Knack in Vlaamse scholen.

Maar 40 procent van de Vlaamse scholen hanteert duidelijke richtlijnen voor de samenstelling van de maaltijden die ze in de kantine opdienen. Als schooldirecties met een cateraar onderhandelen, hebben ze het vooral over de prijs. Verder willen ze meestal dat er gerechten worden aangeboden die veel mensen graag eten. Dat blijkt uit een enquête die Knack uitvoerde bij een twintigtal lagere en secundaire scholen uit heel Vlaanderen.

Daarom heeft het Vlaams Instituut Gezond Leven een schoolmaaltijdengids uitgegeven. Maar bij lange niet alle scholen uit de enquête houden rekening met de aanbevelingen die daarin staan. Zo serveert bijna een op de drie scholen minder dan 100 gram groenten per maaltijd, en dat is te weinig. Zelfs voor een kleuter. Voor een kind is 100 tot 150 gram een normale portie, op voorwaarde dat het ook 's avonds nog groenten eet.

'Vandaag zijn er in België al 115.00 kinderen met obesitas en er komen er almaar bij.'

Aan vlees is er dan weer geen gebrek. Scholen schotelen hun leerlingen haast systematisch meer vlees dan de aangeraden 100 gram voor. Terwijl die portie nog ruim berekend is. Zeker omdat veel kinderen 's avonds nog eens warm eten met hun ouders, of vlees op hun boterham leggen.

'Uit de steekproef blijkt dat de kat nog constant bij de melk wordt gezet. Daar moeten we dringend mee stoppen', zegt gezondheidsexpert Patrick Mullie (Gezondheid en Wetenschap). Maar niemand lijkt dat te durven. Uit financiële overwegingen, maar ook omdat het weleens op stugge weerstand zou kunnen stuiten. 'De gevolgen van ongezond eten zijn nochtans catastrofaal, zowel voor het individu als voor de samenleving die voor de kosten opdraait', zegt Mullie. 'Het is de hoogste tijd dat er van hogerhand richtlijnen worden opgelegd. Zeker in scholen, want vandaag zijn er in België al 115.00 kinderen met obesitas en er komen er almaar bij. Dat is een behoorlijk grote groep die de ziekteverzekering veel geld zal kosten door de verhoogde kans op onder meer diabetes, rugpijn en psychische problemen. Het is echt niet moeilijk om het hele onderwijs dezelfde regels op te leggen.'