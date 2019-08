De ontkerkelijking heeft haar bakstenen fase bereikt: zo'n 600 Vlaamse kerken krijgen op korte en middellange termijn een nieuwe bestemming, een operatie die pijnlijke keuzes vergt. Wat met de inboedels? Knack dook onder in de wereld van kerkfabrieken en experts in religieus erfgoed. 'We beseffen niet om welke schatten het hier gaat.'

1Het lijkt wel een uitverkoop in de Sint-Martinuskerk in Schelderode, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Merelbeke. Kandelaars, paaskaarsen, processielantaarns, kerkstoelen, kazuifels, relikwiehouders: alles moet weg, zelfs de gebeeldhouwde kruisweg. De veertien staties zijn al van de muur gehaald en op de vloer uitgestald. Met respect voor de chronologie, een rondgang begint nog altijd bij de terdoodveroordeling om te eindigen bij de graflegging. Het is natuurlijk geen uitverkoop, en van een faillissement is geen sprake. Wel waar is dat het lijdensverhaal van Christus hoe langer hoe minder gelovigen op de been brengt, en niet alleen in Schelderode. Uit een in 2017 gepubliceerd onderzoek van de KU Leuven blijkt dat nog 6 procent van de Vlamingen wekelijks naar de mis gaat - in 1996 scoorde de zondagspraktijk nog 20 procent, het verval gaat snel. Intussen nijpt het priestertekort almaar harder, terwijl nieuwe roepingen zo zeldzaam zijn als sneeuw na Pasen.

...