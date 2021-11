ZipCharge is een bedrijf dat een mobiele laadoplossing biedt voor EV-rijders die niet beschikken over een eigen parkeerplaats met een autolader.

De ZipCharge Go is een mobiele batterij die je via het stopcontact kan opladen en waarmee je vervolgens een elektrische auto (gedeeltelijk) kan bijladen. De ZipCharge Go kreeg de vorm van een stuk handbagage en is ook uitgerust met wieltjes zodat de laadoplossing makkelijk meerolt. Het systeem past bovendien perfect in de koffer van elke EV en is voorzien van intelligente software.

Zo kan je programmeren dat de mobiele batterij in de daluren laadt aan een laag debiet. Op die manier is de kostprijs voor de energie kleiner en wordt ook het stroomgrid ontzien omdat er geen piekvermogens van het stroomnet worden gevraagd.

Maandelijkse kost

Met deze mobiele batterij kan de EV-gebruiker zijn voertuig overal bijladen. Omdat de unit via de laadkabel aan de wagen wordt vergrendeld, kan de laadsessie ook onbeheerd plaatsvinden. Via een app kan de gebruiker de laadsessie in realtime volgen.

De capaciteit van de ZipCharge Go blijft evenwel beperkt tot 4 of 8 kWh, wat weinig is als je weet dat de batterij van pakweg een Peugeot e208 ruim 50 kWh bedraagt. Het gaat dus om een noodoplossing om tot bij een volgend oplaadpunt te geraken, wanneer de laders in de buurt van de bestemming of de woonplaats niet beschikbaar zijn.

Het bedrijf noemt nog geen exacte prijs, maar geeft aan dat de ZipCharge Go ongeveer evenveel zal kosten als een wallbox. Er komt ook een huurformule met een maandelijkse kost.

