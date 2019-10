Yamaha komt met een update voor de MT-03, een typische stadsmotor omdat hij zich makkelijk door de spits laat sturen en omwille van zijn techno-moderne look.

De belangrijkste esthetische veranderingen zitten vooraan met een nieuwe dubbele koplamp met ledtechnologie. Eén en ander oogt bijzonder trendy en heeft wat weg van een robot. Ook voor de richtingaanwijzers en het achterlicht worden leds gebruikt. Zo wordt de MT-03 zichtbaarder op de weg en dat zorgt voor extra veiligheid. De Yamaha is duidelijk een betere motor geworden en krijgt ook een aangepaste demping met een upside down voorvork die extra comfort en vooral meer stabiliteit en precisie biedt. De ingenieurs hebben eveneens de ergonomie verbeterd zodat de bestuurder een rechtere zithouding heeft, want andermaal het comfort in de stad verbeterd. De motor is een tweecilinder van 321 cc en die is lichter , reactiever en zuiniger dankzij enkele modificaties. Deze motor zal vanaf begin 2020 beschikbaar zijn en zal ongeveer 5.500 euro kosten.(Belga)