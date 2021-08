Watt is een Britse constructeur die zich toespitst op voertuigen met elektrische aandrijving. Het heeft een eigen modulair platform en wil vanaf 2023 elektrische bestelwagens produceren.

WEVC (Watt Electric Vehicle Company) is gebaseerd in het Britse Cornwall en het bedrijf wil in de toekomst uiteenlopende voertuigen bouwen met één gemeenschappelijk element: elektrische aandrijving. Daarvoor ontwikkelde Watt een modulair platform (PACES) voor de meest uiteenlopende modellen.

Watt is overigens ook bereid om elektrische modellen voor andere constructeurs op deze basis te bouwen. Eerder kwam bedrijf al in het nieuws met de neoklassieke elektrisch aangedreven versie van een compact sportwagentje met het silhouet van een Porsche 356. Dat model zou minder dan 1.000 kg wegen en mogelijk begin volgend jaar op de markt komen.

Nu geeft WEVC aan op de PACES-basis ook bestelwagens te gaan bouwen. De productie is pas voor de tweede jaarhelft van 2023 gepland, maar het merk hoopt begin volgend jaar wel de productieversie te onthullen.

Nu bestaat er alleen maar een schets van de elektrisch aangedreven bestelwagen die vooral opvalt door de gigantische voorruit. De constructeur zal een bijkomende productiesite optrekken in het VK om vanaf 2023 jaarlijks 5.000 bestelwagens te produceren.

WEVC (Watt Electric Vehicle Company) is gebaseerd in het Britse Cornwall en het bedrijf wil in de toekomst uiteenlopende voertuigen bouwen met één gemeenschappelijk element: elektrische aandrijving. Daarvoor ontwikkelde Watt een modulair platform (PACES) voor de meest uiteenlopende modellen. Watt is overigens ook bereid om elektrische modellen voor andere constructeurs op deze basis te bouwen. Eerder kwam bedrijf al in het nieuws met de neoklassieke elektrisch aangedreven versie van een compact sportwagentje met het silhouet van een Porsche 356. Dat model zou minder dan 1.000 kg wegen en mogelijk begin volgend jaar op de markt komen.Nu geeft WEVC aan op de PACES-basis ook bestelwagens te gaan bouwen. De productie is pas voor de tweede jaarhelft van 2023 gepland, maar het merk hoopt begin volgend jaar wel de productieversie te onthullen. Nu bestaat er alleen maar een schets van de elektrisch aangedreven bestelwagen die vooral opvalt door de gigantische voorruit. De constructeur zal een bijkomende productiesite optrekken in het VK om vanaf 2023 jaarlijks 5.000 bestelwagens te produceren.