Een elektrische wagen vergt minder onderhoud dan een wagen met een brandstofmotor. Hij bevat minder slijtagegevoelige mechanische onderdelen en maakt gebruik van een duurzaam regeneratief remsysteem (hierdoor rem je op de elektromotor en spaar je de gewone remmen).

Je moet dus minder vaak op controle met een elektrische wagen én je hebt er minder kosten aan.

Specifieke aandachtspunten bij het onderhoud van een elektrische wagen:

1. Het regeneratieve remsysteem is minder gevoelig voor slijtage dan de remmen in brandstofauto's, maar blijft niet eeuwig nieuw.

2. Ruitenwissers zijn fragiele onderdelen, die regelmatig vervangen moeten worden, ongeacht de energiebron die hen voedt.

3. De accu van een elektrische wagen belooft een levensduur van minstens 10 jaar of 240.000 kilometer, maar eerder meten is meer weten.

3. Het koelsysteem dat je motor en accupakket bewaakt is gevoelig voor warmteontwikkeling en vraagt daarom extra aandacht.

4. Software-updates maken een elektrische wagen slimmer. Die software kan via Over-the-Air (OTA) of in het kader van een servicebeurt naar de laatste versie worden bijgewerkt.

Je moet dus minder vaak op controle met een elektrische wagen én je hebt er minder kosten aan. Specifieke aandachtspunten bij het onderhoud van een elektrische wagen:1. Het regeneratieve remsysteem is minder gevoelig voor slijtage dan de remmen in brandstofauto's, maar blijft niet eeuwig nieuw.2. Ruitenwissers zijn fragiele onderdelen, die regelmatig vervangen moeten worden, ongeacht de energiebron die hen voedt.3. De accu van een elektrische wagen belooft een levensduur van minstens 10 jaar of 240.000 kilometer, maar eerder meten is meer weten.3. Het koelsysteem dat je motor en accupakket bewaakt is gevoelig voor warmteontwikkeling en vraagt daarom extra aandacht.4. Software-updates maken een elektrische wagen slimmer. Die software kan via Over-the-Air (OTA) of in het kader van een servicebeurt naar de laatste versie worden bijgewerkt.