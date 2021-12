Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Koude temperaturen zijn niet bevorderlijk voor de werking van een batterij. Naarmate het kwik daalt, wordt de elektrolytvloeistof in de accucellen trager, wat resulteert in minder goede prestaties, niet alleen wat de vermogensafgifte betreft, maar ook inzake de laadsnelheid.

Met deze tips bereid je je auto optimaal voor en haal je meer rijbereik uit je batterij.

1. Verwarm de batterij en het interieur voor

De meeste EV's hebben de optie om een tijdstip van vertrek in te stellen en de batterij en het interieur op te warmen terwijl de auto nog is ingeplugd. Gebruik deze optie om ervoor te zorgen dat de batterij op de juiste temperatuur is voor het vertrek en er geen batterijvermogen verloren gaat aan het verwarmen van het interieur.

2. Gebruik de warmte strategisch

Aangezien de verwarming van het interieur veel energie verbruikt, kun je de warmte beter strategisch gebruiken. Laat de verwarming tijdens het rijden continu op een laag niveau staan in plaats van hem voortdurend aan en uit te zetten. Dat kost immers meer energie. Gebruik de stoelverwarming en/of stuurverwarming als aanvulling - die zijn energiezuiniger dan de klimaatregeling.

3. Pas de bandenspanning aan

Als de temperatuur daalt, zakt de bandenspanning omdat de lucht in de band krimpt. Dit leidt tot een grotere rolweerstand en dus een kleinere actieradius. Zorg ervoor dat je je banden controleert en aanpast voordat je de kou trotseert en dat je de spanning opnieuw aanpast zodra de buitentemperatuur weer stijgt.

4. Rij rustig

Rijden in koude lucht vergt meer van de auto omdat de dichtheid van koude lucht meer luchtweerstand creëert voor de auto. Rijd 10 tot 15 km/h onder de maximumsnelheid - de luchtweerstand neemt exponentieel toe met de snelheid. Vermijd ook hard optrekken.

5. Rem regeneratief.

Anticipeer op het remmen en doe het geleidelijk, zodat de auto energie kan terugwinnen uit de beweging van het voertuig en deze kan opslaan als elektriciteit. Het regeneratieve energiesysteem kan ook worden gebruikt bij bergafwaarts rijden.

