WLTP - voluit Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - is een test waarmee de uitlaatgasemissies van een auto worden gemeten. Deze gestandaardiseerde test gebeurt in een testlabo en biedt de mogelijkheden het verbruik van verschillende auto's met elkaar te vergelijken.

De WLTP-score geeft aan of een wagen voldoet aan de emissienormen en speelt mee in de berekening van je autobelasting.

De WLTP is de vervanger van de gekende NEDC-test, die werd afgevoerd omdat zijn meetresultaten vaak afweken van de emissies in de praktijk.

Wat maakt de WLTP beter? De test houdt rekening met verschillende rijstijlen en uiteenlopende verkeersomstandigheden (in de binnenstad, op hoofdwegen, op de snelweg). Er wordt ook getest over een langere afstand en duur. Een van de belangrijkste tekortkomingen van de NEDC-test was dat hij geen onderscheid maakte tussen verschillende uitvoeringen van een automodel, wat uiteraard onbetrouwbare de resultaten opleverde. WLTP meet wel welke variabelen (opties, motortransmissie) een invloed hebben op het verbruik.

Hoe betrouwbaar is de WLTP-score? In de praktijk blijkt dat ook de WLTP-score optimistischer is dan de verbruiksresultaten die roadtests door autojournalisten opleveren. De afwijking is het grootst bij plug-in hybrides.

