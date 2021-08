Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De verkoop van elektrische wagens zit in stijgende lijn. Ook op de tweedehandsmarkt groeit de interesse. Bankverzekeraar ING verwacht dat in 2025 een kwart van de tweedehandskopers zal uitkijken naar een elektrisch voertuig. Deze tendens heeft uiteraard een positief effect op de restwaardes.

Wat overtuigt (tweedehands)kopers? De nieuwste elektrische wagens hebben een actieradius van minstens 300 kilometer, wat voor de gemiddelde koper voldoende is om comfortabel te kunnen rijden en reizen. Ook de verbeterde laadmogelijkheden maken elektrisch rijden veel aantrekkelijker. Dat maakt dat de huidige generatie elektrische wagens ook over 3 of 5 jaar nog steeds in trek zal zijn.

Koop je vandaag een elektrische wagen, dan mag je erop rekenen dat die in 2026 nog steeds 50 procent van zijn oorspronkelijke waarde heeft. Dat is meer dan de restwaarde van een diesel- of benzinewagen. Je leest het goed: een elektrische wagen daalt minder snel in waarde dan een 'klassieke' wagen.

En het wordt alleen maar beter: dankzij het fiscale beleid ten voordele van duurzame mobiliteit en de hogere belastingen op benzine- en dieselvoertuigen zal de waarde én restwaarde van elektrische wagens in de komende jaren nog substantieel stijgen.

