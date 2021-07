Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Niet elke batterij gaat even lang mee. Logisch, want de levensduur hangt mede af van hoe frequent en intensief je hem gebruikt. Zeg maar, van het aantal afgelegde kilometers.

Exacte cijfers over de levensduur van een batterij kunnen we dus niet geven, maar we kunnen wel een redelijk goede inschatting maken.

Onafhankelijke metingen geven aan dat de meeste elektrische auto's na 5 jaar nog steeds een accucapaciteit van 90 procent hebben. Op basis van de meest actuele onderzoeksresultaten wordt aangenomen dat de accu van een elektrische wagen onder normale omstandigheden zeker 10 jaar of 240.000 kilometer overleeft.

De meeste merken geven 8 jaar garantie (tot 160.000 km) op de lithium-ion batterij in hun wagens. Je mag dus verwachten dat je batterij zonder tegenspoed minstens 8 jaar dienst doet.

De ingenieurs van Polestar werken overigens aan nieuwe technologieën om batterijen een tweede leven te geven. De batterij in de Polestar 2 bestaat uit 27 modules, die elk apart kunnen worden gerepareerd of vervangen. Je moet zelden of nooit de hele batterij vervangen.

