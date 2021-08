Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Een elektrisch voertuig is een milieuvriendelijke keuze, maar hoe milieuvriendelijk precies?

Onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel ('Life Cycle Analysis of the Climate Impact of Electric Vehicles') heeft aangetoond dat de milieu-impact van elektrische wagens 65 procent lager ligt dan die van wagens met een verbrandingsmotor.

Maar eerlijk is eerlijk: ook elektrische wagens hebben een ecologische voetafdruk. Dat komt vooral doordat ze heel wat energie verbruiken tijdens het opladen en bij de productie van de lithium-ion-batterijen. De ontginning van lithium en het verwerken ervan in de accu vergt zelfs meer energie dan de bouw van een dieselmotor.

In de loop van hun levensduur maken elektrische wagens hun verlies echter ruimschoots goed. Ze stoten geen CO2 uit tijdens het rijden. Hun accu kan steeds efficiënter worden gerecycleerd. Lithium (ook het hoofdbestanddeel van de batterijen in je smartphone en laptop) kan worden hergebruikt in de auto-industrie. Aangezien de technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, zal de milieu-impact van elektrische wagens in de komende jaren alleen maar verder dalen

