Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Om het vertrouwen van de consument aan te zwengelen en de restwaarde van een elektrische auto te ondersteunen, geven de meeste fabrikanten een uitgebreide waarborg op de aandrijfbatterij.

In de meeste gevallen bedraagt die zo'n acht jaar of 100.000 à 200.000 kilometer.

Naarmate de auto veroudert en het aantal laadcycli toeneemt, verliest de batterij een deel van haar initiële capaciteit. Deze degradatie varieert van model tot model en is afhankelijk van het gebruik, maar volgens een onderzoek van de Canadese telematicareus Geotab zou het gemiddeld om 2,03 procent per jaar gaan. Anders gezegd: na acht jaar beschikt een EV gemiddeld nog altijd 83,8 procent van zijn initiële vermogen. Haalt een nieuwe EV 500 kilometer, dan zal dat na acht jaar gemiddeld nog 419 kilometer zijn.

De garantievoorwaarden van de meeste merken vermelden dat de waarborg in werking treedt wanneer de accu onder de 70 à 80 procent van zijn startcapaciteit zakt. De kans dat zoiets gebeurt binnen een termijn van acht jaar, is dus vrij klein. Doet het zich toch voor, dan zal de fabrikant de batterij vervangen. De vervangbatterij kan een nieuwe zijn, maar ook een exemplaar dat is samengesteld uit nog goed functionerende clusters van gerecupereerde batterijen.

In de meeste gevallen bedraagt die zo'n acht jaar of 100.000 à 200.000 kilometer.Naarmate de auto veroudert en het aantal laadcycli toeneemt, verliest de batterij een deel van haar initiële capaciteit. Deze degradatie varieert van model tot model en is afhankelijk van het gebruik, maar volgens een onderzoek van de Canadese telematicareus Geotab zou het gemiddeld om 2,03 procent per jaar gaan. Anders gezegd: na acht jaar beschikt een EV gemiddeld nog altijd 83,8 procent van zijn initiële vermogen. Haalt een nieuwe EV 500 kilometer, dan zal dat na acht jaar gemiddeld nog 419 kilometer zijn.De garantievoorwaarden van de meeste merken vermelden dat de waarborg in werking treedt wanneer de accu onder de 70 à 80 procent van zijn startcapaciteit zakt. De kans dat zoiets gebeurt binnen een termijn van acht jaar, is dus vrij klein. Doet het zich toch voor, dan zal de fabrikant de batterij vervangen. De vervangbatterij kan een nieuwe zijn, maar ook een exemplaar dat is samengesteld uit nog goed functionerende clusters van gerecupereerde batterijen.