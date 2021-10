Hoe ver kan je elektrisch rijden vooraleer je - zonder stroom - stilvalt? De actieradius of range van een elektrische auto wordt bepaald door de capaciteit van zijn batterij en zijn verbruik.

Hoe groter en zwaarder een voertuig, hoe hoger zijn verbruik. Die logische regel geldt evengoed voor elektrische wagens als voor wagens met een verbrandingsmotor. Alleen wordt het verbruik van elektriciteit aangeduid in kilowattuur, niet in liters. Eerder zuinige modellen klokken af op ongeveer 15 kilowattuur (kWh) per 100 kilometer, zwaargewichten hebben 20 tot 25 kWh per 100 kilometer nodig.

Ook je gebruik bepaalt je verbruik. Zet je de verwarming of airco aan, dan kost je dat elektriciteit en dus kilometers. Met een defensieve rijstijl kan je energie terugwinnen, dankzij het systeem van regeneratief remmen.

Ook het rijgedrag en de weersomstandigheden hebben een negatieve invloed op de actieradius van een elektrische auto. Zowel te snel (meer dan 110 km/u) als te koud of te warm hebben een negatieve impact en kunnen in extreme gevallen het rijbereik met 30 procent verminderen.

Onderschat ook de impact van de luchtweerstand van de auto niet op het verbruik. Over betrouwbare concrete cijfergegevens hierover beschikken we spijtig genoeg niet.

Nog een logische regel: hoe groter de batterij van een elektrische wagen, hoe groter zijn capaciteit.

Vandaar dat de actieradius van een grote elektrische wagen over het algemeen verder reikt dan van een kleine EV.

Hoe groter en zwaarder een voertuig, hoe hoger zijn verbruik. Die logische regel geldt evengoed voor elektrische wagens als voor wagens met een verbrandingsmotor. Alleen wordt het verbruik van elektriciteit aangeduid in kilowattuur, niet in liters. Eerder zuinige modellen klokken af op ongeveer 15 kilowattuur (kWh) per 100 kilometer, zwaargewichten hebben 20 tot 25 kWh per 100 kilometer nodig.Ook je gebruik bepaalt je verbruik. Zet je de verwarming of airco aan, dan kost je dat elektriciteit en dus kilometers. Met een defensieve rijstijl kan je energie terugwinnen, dankzij het systeem van regeneratief remmen. Ook het rijgedrag en de weersomstandigheden hebben een negatieve invloed op de actieradius van een elektrische auto. Zowel te snel (meer dan 110 km/u) als te koud of te warm hebben een negatieve impact en kunnen in extreme gevallen het rijbereik met 30 procent verminderen. Onderschat ook de impact van de luchtweerstand van de auto niet op het verbruik. Over betrouwbare concrete cijfergegevens hierover beschikken we spijtig genoeg niet. Nog een logische regel: hoe groter de batterij van een elektrische wagen, hoe groter zijn capaciteit.Vandaar dat de actieradius van een grote elektrische wagen over het algemeen verder reikt dan van een kleine EV.