Wanneer mogen we rijstroken verwachten met ingebouwde inductieladers?

Urbain Vandormael Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Er is al jarenlang sprake van draadloos laden in de autosector. Het zou een grote stap vooruit zijn in het gebruiksgemak: gedaan met kabels meesleuren in je koffer, sakkeren aan de laadpaal omdat de kabel niet lang genoeg is of omdat het gedoe voor vuile handen zorgt.