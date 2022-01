Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Een doorsnee elektrische gezinsauto weegt al snel twee ton. Grotere SUV's op batterijen flirten schaamteloos met de kaap van 2.500 kilo.

Hun overgewicht is toe te schrijven aan hun batterijcellen: een grote auto heeft een grote batterij nodig, en hoe groter de accu, hoe zwaarder het voertuig. Het totale batterijpakket inclusief behuizing, koelcircuits en randapparaten kan bij grote EV's wel zeshonderd kilo wegen.

Het gewicht van de accu wordt in grote mate bepaald door de energiedichtheid ervan. Lithium-ionbatterijen, de meest courante soort vandaag, kunnen in verhouding vrij veel energie opslaan. Ze zijn echter nog steeds erg zwaar, te wijten aan hun vloeibare elektrolyt. Het elektrolyt is het medium dat de elektronenstroom tussen beide polen van een batterij bewerkstelligt.

Wel is het zo dat elektromotoren minder hinder ondervinden van massa dan verbrandingsmotoren. Ze beschikken over veel meer koppel, dat bovendien meteen beschikbaar is.

