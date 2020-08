Terwijl de meeste constructeurs zware verliezen lijden, boekte Toyota tijdens het tweede kwartaal een winst van 110 miljoen euro en dat ondanks een terugloop van de operationele winst met 98 procent. Wat maakt Toyota tot voorbeeld voor zijn concurrenten?

Koken kost geld. De autowereld is in volle transitie en dat blijft niet zonder gevolgen. De omschakeling van verbrandings- naar elektromotoren kost handenvol geld en dat op een moment dat de wereldwijde autoverkoop door corona fors is teruggelopen. De meeste merken lijden daardoor zware verliezen, maar er zijn uitzonderingen. Toyota is er zo'n eentje.

De creaturen van de Toyota-designers gingen echt alle richtingen uit, de diverse modelreeksen vertoonden onderling weinig uiterlijke gelijkenissen waardoor zij niet als een model van de grote Toyota-familie werden gepercipieerd. Van een herkenbare merkdesignlijn was geen sprake. Ook de marketeers deden hun duit in het zakje en veranderden de modelnaam van de immens populaire Corolla in de no name Auris. De eerste de beste reclamemaker weet je te vertellen dat zo'n initiatief zelden succes oplevert. Dit om aan te tonen dat de vertraging van de opmars mede veroorzaakt werd door foute keuzes en beslissingen van de toenmalige Toyota-top. Sinds Akio Toyoda, de kleinzoon van de founding father van Toyota Motor Corporation, het hoge woord voert, zit er meer stroomlijn in de beleidsbeslissingen van het concern. Met een beetje goede wil kan men nu spreken van een herkenbaar merkgezicht over de diverse modelreeksen heen. Terug naar de cijfers. Tijdens het voorbije tweede kwartaal realiseerde Toyota een omzet van 38,6 miljard euro, of een terugloop met 40 procent. De operationele winst bedroeg 110 miljoen euro, een terugloop met 98 procent in vergelijking met vorig jaar. Het is dus niet zo dat Toyota niet te lijden heeft onder de gevolgen van de coronacrisis. Voor het boekjaar 2020 dat loopt tot 31 maart 2021 verwacht topman Akio Toyoda een operationele winst van vier miljard euro of een winstmarge van 2,1 procent. Vorig boekjaar bedroeg die nog 7,6 procent. Voor 2020 gaat de Toyota-topman uit van een terugloop van de wereldwijde verkoop met 13 procent tot zo'n 9,1 miljoen voertuigen. Voor het eerste kwartaal van 2021 verwacht hij een heropleving van de Toyota-verkoop met zo'n 5 procent. Die optimistische verwachting is gebaseerd op de gunstige evolutie op de Chinese markt. Daar stijgt de verkoop van luxewagens pijlsnel en dat is vooral goed nieuws voor Lexus. Het luxemerk van Toyota verkocht er tijdens de voorbije maand juni 22.000 auto's, wat overeenkomt met een derde van de Lexus-verkoop wereldwijd. Lees verder onder de fotoDat Toyota ondanks corona nog altijd winst maakt terwijl de meeste van zijn concurrenten zware verliezen lijden, is onder meer het gevolg van de sterk gestegen vraag naar hybridewagens. Toyota en dochtermerk Lexus zijn zowel pionier als marktleider op het vlak van hybrideaandrijving. De eerste Toyota Prius maakte zijn debuut in 1998, ondertussen heeft de Japanse constructeur al zo'n 15 miljoen hybridewagens verkocht en zijn omzeggens alle modelreeksen geëlektrificeerd. Eén op de twee verkochte Toyota-modellen in Europa is een hybride. Toyota is het enige volumemerk dat zijn CO2-uitstoot jaar na jaar heeft verminderd, van 107,6 g/km in 2015 naar 99,9 g/km in 2018. Het zit daardoor in een sterke concurrentiepositie tegenover zijn concurrenten die nu een wedren tegen de tijd lopen om eind van dit jaar de Europese CO2-doelstelling van 95 g/km te kunnen halen. Nu al staat vast dat een aantal onder hen daar niet in zal slagen wat hen hoge boetes en groot imagoverlies zal kosten. Bovenop de investeringen die zij moeten doen om hun gamma alsnog te elektrificeren. Een full electric car heeft Toyota vooralsnog niet in zijn gamma, de Mirai draait op waterstof. De Japanse autoreus staat er bovendien om bekend dat zijn fabrieken efficiënt en flexibel werken en dat hij over toegewijde en deskundige medewerkers beschikt. Sla ik er buitenlandse defectenstatistieken op na, dan scoren de Toyota-modellen goed tot zeer goed op het vlak van verbruik en CO2-uitstoot, bedrijfszekerheid en duurzaamheid, waardoor die minder snel aan waarde verliezen. Inmiddels is het gamma in de breedte uitgebouwd, zijn omzeggens alle modelreeksen volledig vernieuwd en uitgerust met de modernste rijhulp- en infotainmentssystemen op de markt. Zowel de Yaris als de Corolla, Camry, C-HR, RAV4 en Supra behoren tot de beste in hun segment, zo blijkt uit vergelijkende testen door gezaghebbende binnen- en buitenlandse automagazines. Zonder onvoorziene omstandigheden blijft Toyota ook dit jaar de op één na grootste autoconstructeur ter wereld. Minder bekend is dat de Japanse autoreus de derde grootste werkgever is in de Belgische autosector, na Volvo Car Gent en Audi Brussels. Toyota Europe stelt op zijn hoofdkwartier in Evere 1000 mensen tewerk terwijl het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Zaventem 700 ingenieurs en wetenschappers in dienst heeft. In het Europese onderdelendistributiecentrum in Diest werken nog eens 800 arbeiders en bedienden. Tel daar de personeelsleden van Toyota Belgium en zijn dealers bij en je komt uit op een totaal van 4.500 medewerkers. Vergelijk ik de bedrijfsresultaten van het voorbije tweede kwartaal van Toyota met die van zijn Japanse concurrenten Honda en Nissan dan vallen die in het voordeel van Toyota uit. Tegenover een operationele winst van 110 miljoen euro voor Toyota staat een verlies van 900 miljoen euro voor Honda en van 1,2 miljard euro voor Nissan.