Een middelgrote elektrische wagen kost gemiddeld 5.000 tot 10.000 euro meer dan een vergelijkbare wagen met een verbrandingsmotor. Dat komt bijna volledig voor rekening van de dure batterij.

Het goede nieuws is dat het prijsverschil slinkt. Doordat er steeds meer batterijen worden geproduceerd en verkocht, daalt de prijs per stuk. Tegelijk daalt de relatieve kostprijs van onderzoek en ontwikkeling (research & development) in elektrische mobiliteit.

Als je ook nog het goedkoper verbruik, het goedkoper onderhoud, de fiscale voordelen en de hogere restwaarde van elektrische wagens in rekening brengt, valt de meerprijs van een elektrische wagen eigenlijk best mee.

Energieleverancier Luminus berekende onlangs in een blog op Lumiworld: 'Als we uitgaan van een meerprijs van € 10.000 en rekening houden met een afgelegde afstand van 10.000 km per jaar, het verschil in verkeersbelasting en onderhoudskosten, dan duurt het op dit moment ongeveer 10 jaar vooraleer je het verschil in kosten hebt teruggewonnen. En dat is dan nog zonder rekening te houden met de afbouw van het belastingvoordeel voor 'traditionele' bedrijfswagens op fossiele brandstoffen.'

Consumentenorganisatie Test Aankoop verwacht dat elektrisch rijden reeds in 2023-2025 goedkoper wordt dan rijden met een verbrandingsmotor.

