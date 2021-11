Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Je kunt een batterijpakket vergelijken met een plastic bakje om ijsblokjes te maken.

Het bakje mag niet overlopen tijdens het vullen met water. Hoe groter het bakje (de batterij) en het aantal vakjes (de cellen), hoe sneller je kunt doorgieten. Zijn de vakjes bijna vol, dan is het opletten geblazen om niet te morsen. De resterende hoeveelheid vloeistof (de laadstroom) moet gelijkmatig verdeeld worden over alle vakjes en dat proces vergt tijd.

De fysicochemische verklaring is dat bij het begin van het laadproces het elektrische potentiaalverschil tussen batterij en lader groot is. Stroom kan daardoor vrij snel stromen. Op koude dagen kan dat eventjes duren. Wanneer een batterij zo'n 80 procent laadstatus bereikt, is het potentiaalverschil tussen de stroombron en de accu veel kleiner en duurt het wat langer om de laadstroom gelijkmatig te verdelen. Dat is nodig om het proces veilig te laten verlopen. Om maximaal efficiënt te laden en zo weinig mogelijk tijd te verliezen, beperk je de laadstatus dus beter tot 80 procent aan een snellader.

