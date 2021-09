Een oldtimerbusje met een geconnecteerd en duurzaam interieur? Dat is de Volkswagen T2 Ambienc3 van technologiebedrijf Continental.

Soms is een tegenstelling een mooie manier om een statement te maken. Dat denkt ook Continental. De Duitse onderneming is bij het publiek waarschijnlijk vooral bekend als bandenproducent, maar eigenlijk is het een technologiebedrijf met een brede waaier aan producten.

Zo ontwikkelt Continental ook infotainmentsystemen en digitale interfaces voor het interieur van personenwagens. Op dat vlak staat er ons een hele revolutie te wachten met de technologie die hoort bij de geconnecteerde en zelfrijdende wagens die binnen enkele jaren op de markt gaan komen. Met de Volkswagen T2 Ambienc3 zet Continental zijn visie neer over het interieur van de digitale, geconnecteerde en duurzame auto van de toekomst.

Een oldtimerbusje met een innovatief interieur. © GF

Stay New

Voor de aankleding werd voornamelijk gebruik gemaakt van gerecyclede of herbruikbare materialen, zoals het hout van het dashboard of de vloer. Daar kwamen nieuwe materialen bij zoals Staynu (wat staat voor 'stay new' of 'blijft nieuw') een zeer slijtvast materiaal dat voor de bekleding van de bestuurdersstoel is gebruikt. Of ook materialen die lucht en water vlot doorlaten of die snel kunnen opwarmen.

In het heel minimalistisch ontwerp valt het ontbreken van fysieke knoppen op en een zeer sfeervolle verlichting, die volgens Continental voor rust aan boord moet zorgen. Dat kan belangrijk worden in de wagens van de volgende generatie die autonoom kunnen rijden, zodat ook de bestuurder zich met andere zaken onderweg kan bezighouden.

Interessante details zoals het vierkante stuurwiel, de originele zitconfiguratie of het koffieapparaat maken het plaatje compleet.

Een serene sfeer en duurzame materialen aan boord. © GF

