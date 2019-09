VW-rijder Romain Dumas gaat een nieuwe uitdaging aan met de 100 procent elektrische ID.R. Dit keer wil hij het record van de beklimming van de Tianmen-berg in China verbeteren.

De Franse ex-winnaar van de 24 Uren van Le Mans laat er geen gras over groeien. Op amper 14 maanden tijd vestigde hij al drie spectaculaire records met de Volkswagen ID.R.: de beklimmingen van Pikes Peak en de heuvel op het Goodwood Festival of Speed en het elektrische record op de Nordschleife van de Nürburgring. Hiermee wou Volkswagen het gigantische potentieel van deze 100 procent elektrische racebolide demonstreren, een opdracht die al zeker geslaagd is.

Toch willen de Duitsers nog verder doorzetten en trekken ze dit keer richting China, niet toevallig een zeer belangrijke markt voor het merk. Op 2 september zal Romain Dumas daar een recordpoging ondernemen op de befaamde Tianmen-berg, die ook wel de 'Berg naar de Hemelpoort' wordt genoemd. Het wordt geen eenvoudige klus op dit bijna 11 kilometer lange parcours met 99 (!) bochten, een stijgingspercentage van 10,14 procent en een hoogteverschil van 1.100 meter, waarop de ID.R snelheden tot 230 km/u zal bereiken.

"Tegenwoordig kan je vrijwel elk circuit ter wereld inoefenen op een simulator thuis, wat de opdracht ter plaatse veel makkelijker maakt", vertelt Dumas. "Maar dit keer hebben we weinig of geen accurate data van het parcours dat ik zal afleggen voor de beklimming van de Tianmen-berg. Het wordt een stevige uitdaging, maar ook dit keer wil ik alles uit de ID.R halen."(Belga)