Meer en meer constructeurs willen de (lange) aanloop naar autonoom rijden versnellen. Zo werd duidelijk dat Apple op zoek is naar een producent voor zijn autonome Apple car en nu kondigt Volkswagen aan dat het met Microsoft in zee gaat voor zijn zelfrijdende auto's.

De VW-divisie Car.Software Organisation die zich bezighoudt met het ontwikkelen van automatische rijfuncties doet dus een beroep op de expertise van Microsoft. De constructeur is vooral op zoek naar een cloudfunctie waarbij heel veel data kunnen verwerkt en gedeeld worden.

Het gaat om een strategische samenwerking die niet alleen Volkswagen, maar ook alle andere merken uit de groep ten goede zal komen. Microsoft werkt overigens niet exclusief samen met VW, want vorige maand werd al duidelijk dat de softwaregigant ook met de Amerikaanse groep GM in zee is gegaan.

Door de cloudfuncties van Microsoft (Azure), zijn de voertuigen beter geconnecteerd zodat ze ook makkelijker obstakels kunnen detecteren. Het is ook de bedoeling dat voertuigen met infrastructuur communiceren en continu de meest accurate weersvoorspellingen ontvangen.

Los van de autonome rijfuncties en de rijhulpsystemen (die de veiligheid moeten verhogen) waarmee de constructeur al vanaf volgend jaar tests wil organiseren, zal de softwaretechnologie om veel data te versturen ook mogelijkheden bieden voor de 'Car tot X'-technologie. Daarmee wil VW zijn elektrische voertuigen onder andere meer gebruiksvriendelijke laadoplossingen ontwikkelen. Tot slot biedt het cloudsysteem ook perspectieven om vanop afstand software-updates uit te voeren.

De VW-divisie Car.Software Organisation die zich bezighoudt met het ontwikkelen van automatische rijfuncties doet dus een beroep op de expertise van Microsoft. De constructeur is vooral op zoek naar een cloudfunctie waarbij heel veel data kunnen verwerkt en gedeeld worden. Het gaat om een strategische samenwerking die niet alleen Volkswagen, maar ook alle andere merken uit de groep ten goede zal komen. Microsoft werkt overigens niet exclusief samen met VW, want vorige maand werd al duidelijk dat de softwaregigant ook met de Amerikaanse groep GM in zee is gegaan. Door de cloudfuncties van Microsoft (Azure), zijn de voertuigen beter geconnecteerd zodat ze ook makkelijker obstakels kunnen detecteren. Het is ook de bedoeling dat voertuigen met infrastructuur communiceren en continu de meest accurate weersvoorspellingen ontvangen. Los van de autonome rijfuncties en de rijhulpsystemen (die de veiligheid moeten verhogen) waarmee de constructeur al vanaf volgend jaar tests wil organiseren, zal de softwaretechnologie om veel data te versturen ook mogelijkheden bieden voor de 'Car tot X'-technologie. Daarmee wil VW zijn elektrische voertuigen onder andere meer gebruiksvriendelijke laadoplossingen ontwikkelen. Tot slot biedt het cloudsysteem ook perspectieven om vanop afstand software-updates uit te voeren.