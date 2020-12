Met de winter in aantocht en de eerste vriesdagen achter de rug hebben bestuurders van een e-auto ervaren dat de autonomie door de vrieskoude fors krimpt.

Zonder covid-19 zou 'range anxiety' mogelijk het woord van het jaar zijn geworden voor al wie geregeld met een elektrische auto onderweg is. Nu zorgt corona ervoor dat er veel minder verkeer en files zijn waardoor autorijden opnieuw een plezier is geworden. Range anxiety is een relatief nieuw begrip en vertolkt de angst om in een hypermoderne en peperdure elektrische auto je reisdoel niet te bereiken.

Zonder covid-19 zou 'range anxiety' mogelijk het woord van het jaar zijn geworden voor al wie geregeld met een elektrische auto onderweg is. Nu zorgt corona ervoor dat er veel minder verkeer en files zijn waardoor autorijden opnieuw een plezier is geworden. Range anxiety is een relatief nieuw begrip en vertolkt de angst om in een hypermoderne en peperdure elektrische auto je reisdoel niet te bereiken. In een doemscenario val je zonder stroom stil op een drukke autoweg en moet je hopen dat de andere bestuurders je stilstaande auto tijdig in de gaten krijgen en er niet tegen aan knallen. Een elektrische auto die vuur vat, valt bijna niet te blussen. Maar zelfs zonder dit doemscenario is zonder stroom vallen een probleem. Je kan de lege batterij ter plekke niet vervangen door een volle, gewoon even bijladen kan evenmin. Dat zou ook veel te veel tijd in beslag nemen. In de praktijk blijft er niks anders over dat je bijstandsorganisatie te contacteren en je wagen te laten wegslepen. Volgens VAB-woordvoerder Maarten Matienko is dit soort voorvallen eerder de uitzondering dan de regel. 'De eerste generatie e-automobilisten is vertrouwd met de beperkte autonomie van een elektrische wagen en bereidt verplaatsingen goed voor en heeft altijd een plan B in het achterhoofd. Wie met een elektrische auto rijdt, is in 95 procent van de gevallen met een bedrijfswagen onderweg mét een bijstandsverzekering. Val je toch zonder stroom volstaat het je bijstandsverzekeraar te contacteren. Die zorgt dat de auto wordt afgesleept en dat je zo snel mogelijk een vervangwagen krijgt.'VAB bezit depannagevoertuigen met een krachtige accu aan boord om de gestrande e-auto een stroomstoot te geven, maar in de praktijk wordt daar geen gebruik van gemaakt. Om de eenvoudige reden dat het laden teveel tijd in beslag neemt.'Van zodra het aantal gevallen van gestrande e-automobilisten in onze statistieken opduikt, zal VAB zijn strategie aanpassen en zullen wij bestuurders van elektrische auto's informeren hoe zij tijdens de winter energiebesparend kunnen rijden. Vandaag is dat nog niet aan de orde, maar wat niet is kan nog komen,' aldus nog Matienko.De beperkte autonomie van een elektrische auto is en blijft een probleem, zeker voor wie dag in dag uit met een diesel of benzinewagen rijdt. Die hoeft zich in principe nooit zorgen te maken om zonder brandstof te vallen, ons land telt meer tankstations dan laadpalen bij wijze van spreken. Met de winter in aantocht en de eerste vriesdagen achter de rug hebben bestuurders van een e-auto ervaren dat de autonomie door de vrieskoude fors krimpt. Rijdt die in normale omstandigheden gemiddeld zo'n 250 kilometer ver, raakt die in de winter hooguit 150 à 200 kilometer ver. Dat heeft ermee te maken dat batterijen optimaal functioneren bij temperaturen tussen de 15 en 30 graden. Daalt de buitentemperatuur richting het vriespunt en lager, dan wordt het elektrolyt in de accu stroperig en stoten de ionen op meer weerstand. Het wordt bijgevolg moeilijker om energie uit de batterij te halen én in te stoppen. In de nieuwste generatie elektrische auto's zorgt het thermisch management ervoor dat de temperatuur van de batterij op peil blijft maar dat kost vanzelfsprekend energie. Ook de airco vreet stroom. Bij een diesel of benzinewagen is dat geen probleem. Die gebruikt de hitte van de verbrandingsmotor om het interieur te verwarmen maar een elektromotor produceert nauwelijks warmte. En dus is goede raad duur. Lees verder onder de fotoDaarom deze tips: parkeer je e-mobiel zoveel mogelijk in een verwarmde garage en warm het interieur voor vertrek op, terwijl je e-mobiel nog in de stekker steekt. Dat kan overigens vanop afstand - lees: vanuit je warme bed - via een app op je smartphone. Schakel bij vertrek de airco en radio uit en trek een dikke winterjas en warme handschoenen aan. Stoel- en stuurwielverwarming zijn bij de duurdere e-mobielen in de prijs inbegrepen maar zijn energievreters. Uitschakelen dus. Dampen de ruiten aan, dan blijft er niks anders over dan de ramen te openen waardoor het interieur nog meer afkoelt. Het lijdt geen twijfel dat snel optrekken evenmin bevorderlijk is voor de autonomie. Gebruik bij voorkeur de ecomodus die geprogrammeerd is om zo weinig mogelijk energie te verbruiken en schakel de recuperatiefunctie in. Die biedt bovendien het voordeel dat je slechts één pedaal en één voet moet gebruiken tijdens het rijden. Dat went snel. Wat niet went, is de 'range anxiety'. Telkens ik met een elektrische onderweg ben, en dat gebeurt meer en meer, rijdt de angst mee mijn reisdoel niet te bereiken. Een enkele keer droom is er zelfs van stil te vallen op een drukke autoweg en word ik nat van het zweet wakker. De paradox is ook dat de elektrische wagen moet helpen in de strijd tegen de opwarming van de aarde door geen schadelijke CO2 uit te storen, terwijl de klimaatverandering er net voor zorgt dat de winters minder streng en koud zijn, wat dan weer de autonomie van een elektrische auto ten goede komt. Wat mijn verstand ook te boven gaat: de automerken rusten hun elektrische auto's in toenemende mate uit met krachtigere elektromotoren en zwaardere batterijen om hun e-mobielen nog sneller te laten optrekken terwijl dat helemaal de zin niet is van elektrisch autorijden. Voor zover mij bekend is dat bedoeld om zo weinig mogelijk energie te verbruiken en het milieu zo weinig mogelijk te belasten. In de praktijk bewerkstelligen de elektrische krachtpatsers net het tegenovergestelde. De eerste generatie elektrische auto's die tien jaar geleden op de markt kwam, waren kleine en zeer wendbare stadsauto's zonder veel sniksnak. Waartoe dienen stoel- en stuurwielverwarming in een peperdure e-auto als je die in de winter niet kan inschakelen omdat ze te veel stroom verbruiken en de toch al kleine actieradius nog kleiner maken? Wie houdt hier wie voor de gek en wie betaalt uiteindelijk de rekening?