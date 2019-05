Volvo breidt het motorgamma uit van de XC40 met de T5 Twin Engine. Deze versie wordt aangedreven door een plug-in hybride motorisatie en haalt een zuiver elektrische autonomie van 54 km.

Deze SUV Volvo XC40 T5 Twin Engine heeft recht op een totaal nieuwe motorisatie die gebruik maakt van een 1,5 liter driecilinder turbomotor met een vermogen van 132 kW (180 pk) en een koppel van 265 Nm. Die benzinemotor wordt bijgestaan door een 60 kW (82 pk) sterke elektromotor met een koppel van 160 Nm. De wagen beschikt verder over een automatische transmissie met 7 versnellingen en een dubbele koppeling. Het systeemvermogen bedraagt 262 pk (193 kW) en 425 Nm. De XC40 Twin Engine maakt gebruik van een 10,7 kW grote batterij die een theoretisch elektrisch rijbereik biedt van 54 km.

De auto inclusief batterij heeft een relatief laag gewicht van 1.871 kg, waardoor hij op de NEDC2-homologatietest een gemiddelde CO2-emissie tussen de 43 en de 38 g/km haalt. Volvo belooft een acceleratievermogen van 0 tot 100 km/u in 7,3 seconden en een topsnelheid van 205 km/u. In zuiver elektrische modus bedraagt de topsnelheid 125 km/u. Deze nieuwe XC40 T5 Twin Engine kost minstens 45.980 euro in het Momentum afwerkingsniveau en kan al meteen worden besteld bij de Volvo-dealer. De eerste modellen worden vanaf januari 2020 bij de dealer verwacht.(Belga)