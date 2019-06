Volvo Cars en het bekende carpoolbedrijf Uber zetten de volgende stap in hun strategische samenwerking en stellen een gezamenlijk ontwikkelde productieauto voor die in staat is om autonoom te rijden.

Uber en Volvo Cars sloten in 2016 een gezamenlijke engineeringovereenkomst en hebben sindsdien verschillende prototypes ontwikkeld, waarmee de bedrijven de evolutie van zelfrijdende auto's willen versnellen. De Volvo XC90 SUV die vandaag wordt voorgesteld, is de eerste productieauto die in combinatie met het zelfrijdende systeem van Uber volledig autonoom kan rijden.

Het XC90-basisvoertuig is uitgerust met enkele wezenlijke veiligheidsvoorzieningen, waardoor Uber eenvoudig zijn eigen zelfrijdende systeem kan installeren. Hierdoor wordt het voor Uber mogelijk om in de toekomst zelfrijdende auto's in te zetten in zijn netwerk, als een autonome dienst voor het delen van vervoer. De belangrijkste kenmerken van het autonome rijklare productievoertuig van Volvo Cars omvatten verschillende back-upsystemen voor zowel de stuur- als de remfunctie, alsook voor noodstroom voor de batterij. De back-upsystemen zijn zo ontworpen dat ze onmiddellijk ingrijpen en de auto tot stilstand brengen wanneer een van de primaire systemen om welke reden ook uitvalt.

In combinatie met het voertuigplatform van Volvo kan het zelfrijdende systeem van Uber op een dag zorgen voor veilig en betrouwbaar autonoom autodelen, zonder dat een zogenaamde 'Mission Specialist' nodig is. Dat zijn de speciaal opgeleide Uber-medewerkers die de auto bedienen en controleren in gebieden die afgebakend en geschikt zijn voor autonoom rijden. De autonome rijklare productieauto die vandaag wordt voorgesteld, maakt deel uit van de commerciële overeenkomst die Volvo Cars in 2016 met Uber heeft gesloten. In de komende jaren voorziet die in de levering van tienduizenden autonome basisauto's die klaar zijn voor gebruik.(Belga)