Volvo wil tegen 2030 alleen nog elektrische auto's aanbieden. Daarom moeten nieuwe wagens aan de stekker. De C40 Recharge bijt de spits af en staat als eerste op het CMA-platform voor elektrische wagens.

Wellicht komt deze C40 sommigen bekend voor. Qua design lijkt zijn snuit als twee druppels water op de XC40. Maar vanaf de B-stijl maakt een afhellende daklijn het verschil duidelijk, waardoor deze crossover enige coupé-allures krijgt.

Buiten deze uiterlijke gelijkenissen en het feit dat de XC40 ook een volledige elektrische versie heeft, zijn beide modellen technisch totaal niet identiek, ook al worden ze allebei in Gent geassembleerd. De XC40 heeft namelijk ook varianten met verbrandingsmotoren, terwijl de C40 enkel een elektrische aandrijving krijgt en daarom op het specifieke CMA-platform staat, net als zijn neef Polestar 2.

De C40 is de eerste volledig elektrische modellijn van Volvo © GF

De C40 Recharge wordt aangedreven door twee elektromotoren van 150 kW, één op de vooras en één op de achteras, waardoor de wagen dus over een vierwielaandrijving beschikt. De elektriciteit komt uit een batterij van 78 kWh die volgens de WLTP-norm een rijbereik van 420 km heeft.

Opladen tot 80% van de lading kan in 40 minuten aan een snellader van 150 kW. De C40 zet meer dan behoorlijke prestaties neer met een spurt van 0 tot 100 km/u in 4,9 seconden, terwijl de topsnelheid op 180 km/u is begrensd, net zoals alle Volvo's tegenwoordig.

Met een lengte van 4,43 m lang valt de C40 compact uit, maar toch biedt hij nog een degelijke binnenruimte met een koffervolume van 413 liter (1.489 l met de achterstoelen neergeklapt), dat wordt aangevuld door een 'frunk' van 31 liter aan de voorzijde. Aan boord pakt dit model uit met een nieuw infotainmentsysteem dat samen met Google is ontwikkeld op basis van het Android Automotive-systeem met een internetverbinding en de mogelijkheid tot over-the-air (OTA) updates.

Nog een primeur is dat de Volvo C40 Recharge enkel online kan worden besteld en dat de dealer in het aankoopproces wordt geëlimineerd. Standaard krijgt de klant wel een onderhoudspakket inclusief service, garantie en pechverhelping.

