Volvo Cars meldt een groei van zijn wereldwijde verkoopcijfers van 7,4% in de eerste negen maanden van dit jaar.

Volvo Cars presteerde gedurende de eerste negen maanden van het jaar continu sterk, met een wereldwijde stijging van de verkoop van 7,4% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werden in totaal 507.704 wagens verkocht. In België haalt Volvo 5,31% marktaandeel met 1.896 inschrijvingen, wat overeenkomt met een stijging van bijna 15% tegenover september vorig jaar. Daarmee staat het Zweedse merk op de 8e plaats op de Belgische markt. Cumulatief boekte Volvo België met 16.763 registraties een groei van bijna 5% in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2018.

Europa, China en de VS meldden stuk voor stuk een gestage groei van de verkoop van januari tot september, waarbij Volvo Cars een consistent snellere groei boekte dan de sector en zo zijn marktaandeel kon uitbreiden in die regio's. De prestaties in de eerste negen maanden zijn te danken aan de aanhoudende sterke vraag naar Volvo Cars' bekroonde SUV-assortiment, met de XC60 op kop, gevolgd door de XC40 en XC90.(Belga)