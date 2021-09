Volvo wil in de toekomst vooral duurzame modellen bouwen en stapt af van de verbrandingsmotoren. Het bedrijf wil in de toekomst ook alleen nog gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen en natuurleer als bekledingsmateriaal hoort daar niet langer bij.

De eerste modellen die volledig volgens dit principe worden gebouwd, zijn de elektrische wagens zoals de nieuwe C40 die er nog dit jaar komen. Voor de consument verandert er weinig want Volvo heeft nu al een alternatief om een lederen bekleding te vervangen.

De constructeur wil de stoelen met Nordico bekleden, een materiaal dat volledig uit gerecycleerde en biologisch afbreekbare elementen bestaat. De kunststof ziet er een beetje uit als leer en onderging doorgedreven duurzaamheidstests waaruit blijkt dat het mogelijk zelfs langer meegaat dan de bekledingsmaterialen (waaronder leder) die we vandaag kennen.

Volvo werkt met tal van producten die vervaardigd worden uit grondstoffen die wij vandaag als afvalstoffen zien. Denk hierbij aan het hergebruik van PET-flessen, maar ook gebruikte kurk, geregenereerd cellulose (houtvezel), gerecycleerd polyester of linnen. Het zijn allemaal alternatieven voor nieuwe (vaak op olie gebaseerde) kunststoffen die vandaag veelvuldig worden gebruikt in een auto-interieur.

Het nieuwe Nordico-imitatieleer is overigens 15 tot 40% lichter dan de klassieke dierenhuiden waarmee zetelbekleding, stuur en deurpanelen vandaag worden bekleed.

De eerste modellen die volledig volgens dit principe worden gebouwd, zijn de elektrische wagens zoals de nieuwe C40 die er nog dit jaar komen. Voor de consument verandert er weinig want Volvo heeft nu al een alternatief om een lederen bekleding te vervangen. De constructeur wil de stoelen met Nordico bekleden, een materiaal dat volledig uit gerecycleerde en biologisch afbreekbare elementen bestaat. De kunststof ziet er een beetje uit als leer en onderging doorgedreven duurzaamheidstests waaruit blijkt dat het mogelijk zelfs langer meegaat dan de bekledingsmaterialen (waaronder leder) die we vandaag kennen. Volvo werkt met tal van producten die vervaardigd worden uit grondstoffen die wij vandaag als afvalstoffen zien. Denk hierbij aan het hergebruik van PET-flessen, maar ook gebruikte kurk, geregenereerd cellulose (houtvezel), gerecycleerd polyester of linnen. Het zijn allemaal alternatieven voor nieuwe (vaak op olie gebaseerde) kunststoffen die vandaag veelvuldig worden gebruikt in een auto-interieur. Het nieuwe Nordico-imitatieleer is overigens 15 tot 40% lichter dan de klassieke dierenhuiden waarmee zetelbekleding, stuur en deurpanelen vandaag worden bekleed.