Nu Volkswagen zijn elektrische merk ID in de markt zet met een eerste model, de ID 3, geeft de constructeur ook aan dat het massaal wil investeren in batterijproductie. Europese merken hebben wat dat betreft een flinke achterstand in te halen op hun voornamelijk Chinese concurrenten.

Tal van Chinese spelers hebben niet alleen industriële voorsprong op vlak van de productie van batterijcellen en -packs, ze hebben de voorbije jaren ook voordelige deals afgesloten om toegang te hebben tot (schaarse) grondstoffen. VW wil in het Duitse Salzgitter een ontwikkelingscenter op poten zetten waar nieuwe batterijtechnologie zal worden ontwikkeld en getest.

Bedoeling is om de densiteit van batterijen te verbeteren (meer vermogen uit een compactere en lichtere batterij) en daarbij minder gebruik te maken van schaarse grondstoffen. In de test- en ontwikkelingsfaciliteit zullen 300 experten werken. Het ontwikkelingscenter vertegenwoordigd een investering van meer dan ? 100 miljoen. Vanaf 2020 zal ook gestart worden met de bouw van een grote batterij productiesite waar jaarlijks 16 GWh aan batterijcapaciteit zal worden geproduceerd. Deze fabriek moet vanaf 2023/2024 operationeel zijn en er zullen 700 arbeiders aan de slag kunnen. Deze productiesite past in de joint venture (50/50 aandeel) die VW recent opzette met de Zweedse batterijfabrikant Northvolt.

Voor de Duitse autoindustrie komt dit soort investeringen geen dag te vroeg, nu steeds meer spelers in het autolandschap in de komende jaren een uitdoofbeleid zien voor klassieke verbrandingsmotoren. Dat uitdoofbeleid zal met name in Duitsland leiden tot massaal banenverlies.(Belga)