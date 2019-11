Volkswagen past zijn elektrische strategie ook in de autosport strikt toe. De elektrische sportwagen ID.R zal ook na 2019 een voortrekkersrol innemen, terwijl het modulair platform voor elektrische aandrijving (MEB) nu ook voor de autosport wordt opengesteld.

Volkswagen stuurt zijn autosportstrategie doelbewust richting elektromobiliteit. Nu de focus duidelijk op zuiver elektrische racemodellen komt te liggen, nemen de fabrieksteams afscheid van de verbrandingsmotor. De rol van technologische voortrekker zal ook in de toekomst vervuld worden door de elektrische sportwagen ID.R, die met zijn records op Pikes Peak (VS), op de Nürburgring (D), in Goodwood (VK) en op de Tianmen-berg (CN) belangrijke mijlpalen voor de elektromobiliteit heeft bereikt. Daarnaast zal Volkswagen Motorsport op basis van het modulaire platform voor elektrische aandrijving MEB, waarop talrijke elektrische productiemodellen worden ontwikkeld, nieuwe autosportconcepten voor de ID.-familie ontwikkelen.

In de toekomst wordt ook het klantenprogramma van Volkswagen Motorsport geëlektrificeerd: in een eerste stap worden diverse disciplines, platformen en voertuigtypes onderzocht en geëvalueerd. Tegelijk loopt de productie van de Golf GTI TCR voor het circuit eind 2019 af, en er zal geen opvolger op basis van de nieuwe generatie aangeboden worden. De klantenservice en de levering van wisselstukken blijven echter wel nog langdurig gegarandeerd. De Polo GTI R5 blijft een vast onderdeel van het klantenaanbod van Volkswagen Motorsport en wordt nog verder geproduceerd voor klantenteams. Vanuit Hannover worden de klantenondersteuning, de levering van wisselstukken en de concurrentiekracht van de Polo gegarandeerd. De Polo GTI R5 wordt alleen niet langer ingezet voor fabrieksteams. (Belga)