Tijdens een ceremonie met bondskanselier Angela Merkel ging in de fabriek Zwickau de productie van de 100% elektrische ID.3 van start. Dit wordt binnenkort de grootste productiesite voor elektrische auto's in Europa.

Het elektrische offensief van Volkswagen schakelt een versnelling hoger met de start van de serieproductie van de ID.3. De allereerste witte ID.3 liep van de band in het bijzijn van bondskanselier Angela Merkel en Herbert Diess, voorzitter van de raad van bestuur van de groep.

De Volkswagen-groep verwacht tegen 2028 wereldwijd zo'n 22 miljoen elektrische voertuigen aan de man te brengen, om zo bij te dragen tot de grootschalige implementatie van de elektrische mobiliteit.

Daarbij speelt de fabriek van Zwickau een sleutelrol: voor het eerst wordt een grote productievestiging voor auto's volledig gewijd aan de elektrische mobiliteit. Dat was mogelijk dankzij een investering van 1,2 miljard euro. Volgend jaar zullen in Zwickau al ongeveer 100.000 elektrische voertuigen van de band rollen en vanaf 2021 zullen dat er elk jaar 330.000 zijn. Zo zal de vestiging uitgroeien tot de grootste en meest operationele fabriek voor elektrische auto's in Europa, en een pionier zijn in de transformatie van het wereldwijde productienetwerk van Volkswagen.

"De ID.3 zal in ruime mate bijdragen tot de doorbraak van de elektrische mobiliteit. Hij zal milieuvriendelijke individuele mobiliteit mogelijk maken voor miljoenen mensen en vormt een mijlpaal voor onze onderneming, die tegen 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn", verklaarde Herbert Diess, voorzitter van de raad van bestuur van de groep, tijdens de ceremonie in Zwickau.

De 100% elektrische Volkswagen ID.3 komt half 2020 op de markt, biedt een rijbereik van minstens 330 kilometer en zal ongeveer 30.000 euro kosten.(Belga)