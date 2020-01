De Duitse autobouwer Volkswagen heeft vorig jaar meer auto's van zijn kernmerk Volkswagen geleverd dan in 2018, dankzij een inhaalbeweging aan het einde van het jaar. Dat heeft Volkswagen maandag bekendgemaakt.

De Duitse autofabrikant lag in november nog achterop ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, maar een inhaalbeweging in december, die grotendeels te danken was aan de vraag uit China, zorgde ervoor dat Volkswagen het jaar kon afsluiten met een stijging van de wereldwijde leveringen met 0,5 procent. In totaal leverde Volkswagen vorig jaar 6,28 miljoen personenwagens.

In december was er sprake van een toename met 13,8 procent ten opzichte van december 2018, met een stijging van de leveringen in China met 22,2 procent.

