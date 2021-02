Op de website van het Chinese Ministerie van Industrie en Technologie zijn foto's onthuld van de Volkswagen ID 6, een crossover met maximaal zeven zitplaatsen op maat van de Chinese markt.

Het nieuws uit China maakt duidelijk dat deze ID 6 zal worden gebouwd in de nieuwe SAIC-Volkswagen fabriek van Shanghai, waar VW jaarlijks tot 300.000 voertuigen zal kunnen assembleren. De ID 6 is duidelijk gebaseerd op de ID Roomzz conceptwagen die in 2019 werd voorgesteld.

Het merk heeft destijds aangegeven dat de productieversie exclusief voor de Chinese markt zou zijn, maar er is ook sprake van om hem in de VS te commercialiseren, want ook daar is een productiesite gepland. Dit model is niet voor Europa bedoeld omdat het te groot is voor het druk bereden wegennet van het Oude Continent.

De ID 6 gebruikt het modulaire elektrische platform dat VW ook in de rest van de wereld benut. Het is 29,4 cm langer dan dat van de ID 4 (die uiteraard wel in Europa zal worden verkocht) en hij is zelfs 61,5 cm langer dan de ID 3.

In China wordt de basisversie voorzien van een lithium-ion batterij die capaciteit van 82 kWh biedt. Er zijn twee motorversies voorzien: de basisuitvoering krijgt een elektromotor van 75 kW (100 pk) en de topversie twee motoren (één op elke as) wat volstaat voor een vermogen van 150 kW of 201 pk.

Dankzij de batterij van 82 kWh biedt de wagen een aantrekkelijke actieradius van maximaal 450 km (WLTP) of 475 km (volgens de Chinese NEDC-norm) voor de wagen weer aan de stekker moet. De conceptversie kan in iets meer dan een half uur tot 80% worden opgeladen via een (DC-) snellader die een vermogen levert van 150 kW.

