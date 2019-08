Volkswagen zich volop voor op de elektrische auto met zijn nieuwe merknaam I.D. en ook de fabriek van Zwickau in Saksen, ondergaat momenteel een grote transformatie. "Zwickau wordt de grootste, meest efficiënte en meest milieuvriendelijke Europese fabriek waar elektrische auto's worden gebouwd", stelt men in Wolfsburg.

De eerste volledig elektrische I.D. modellen, te beginnen met I.D.3, zullen nog dit jaar geproduceerd worden in de Volkswagen fabriek van Zwickau. Als de laatste ontwikkelingsfase - in 2021 - zal zijn afgerond zullen er 330.000 volledig elektrisch aangedreven auto's per jaar worden geproduceerd. De medewerkers zullen er dan 6 modellen voor 3 verschillende merken (Volkswagen, Audi en Seat) bouwen.

In totaal zal de groep 1,2 miljard euro investeren in deze ultramoderne locatie in Oost-Duitsland. Zwickau is een stad met een rijke automobielgeschiedenis: Audi werd hier in 1909 opgericht. Later, ten tijde van de Duitse Democratische Republiek, werd in Zwickau de beroemde Trabant gebouwd in de IFA Sachsenring-fabriek. Daar werden overigens tal van mechanische producten (auto, motorfiets en vrachtwagens) van de DDR gefabriceerd. Sinds de verhuis naar de site van Zwickau in 1990 liepen er al ruim 5,5 miljoen auto's (Golf, Golf Variant en Passat) van de montageband.

De fabriek beslaat meer dan 1,8 miljoen m2 (ongeveer 252 voetbalvelden) en heeft een bebouwde oppervlakte van 1,4 miljoen m2. Tot medio 2018 assembleerde men er vooral de Passat. Op die ogenblik is de site nog steeds verantwoordelijk voor de montage van de Golf en de Golf Variant. Later in de herfst zal er de productie van ID.3 worden opgestart. De Golf Variant zal er nog tot medio 2020 parallel van de band lopen.(Belga)