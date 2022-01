Zoals geweten verdwijnen de zogenaamde ludospace-modellen met verbrandingsmotor bij Stellantis. Nu schrapt de groep ook zijn meest compacte en betaalbare model, de Citroën C1.

Slecht nieuws voor automobilisten die zich voor een bescheiden budget een vierwieler willen aanschaffen, want de goedkoopste modellen zijn een uitstervend ras. Dit geldt voor het hele A-segment want autoconstructeurs denken dat dit segment van compacte stadswagentjes niet langer rendabel is. Ook in het verleden stond deze markt al sterk onder druk.

Dat was meteen de reden waarom Citroën, Peugeot en Toyota twee decennia geleden de krachten (en middelen) bundelden om samen de Citroën C1, de Peugeot 108 en de Toyota Aygo te ontwikkelen. Destijds waren vooral de investeringen op vlak van veiligheidstechnologie doorslaggevend voor dit gezamenlijke project. Eerder stapte Toyota al uit deze samenwerking en vandaag gooien ook Citroën en Peugeot de handdoek.

Traag alternatief

Nu zijn het vooral de milieunormen die ervoor zorgen dat het niet meer rendabel is om dergelijke modellen nog te maken. Omdat die wagentjes - die verkocht worden vanaf pakweg 12.000 euro - verstoken blijven van technologie die de CO2-emissie drukt, lopen automerken het risico op Europese emissieboetes. Het aanbieden van die auto's kost dan geld kost in plaats van iets op te brengen.

Elektroaandrijving zal ook hier de toekomst zijn, maar de prijzen van de zogenaamde EV's liggen een stuk hoger. Een vergelijkbare Renault Twingo met elektrische aandrijving kost ruim 20.000 euro. Binnen de Stellantis-groep is de Fiat 500 het enige overblijvende segment in het A-segment, maar ook die is een stuk prijziger dan de C1 en de 108.

Citroën zet voorlopig in op de elektrische Ami als alternatief voor de stad. Qua afmetingen is dat verdedigbaar maar met een topsnelheid van 45 km/u blijft de inzetbaarheid zeer beperkt.

