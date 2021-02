In 2020 is de verkoop van elektrische voertuigen in Europa verdubbeld. Die van herlaadbare hybridevoertuigen is zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van de Europese sectororganisatie ACEA.

In het slotkwartaal van 2020 was een op de zes geregistreerde nieuwe personenauto's een elektrisch model.

Marktaandeel

Ongeveer 538.772 elektrische voertuigen zijn vorig jaar verkocht, net als 507.059 hybridevoertuigen. Over heel 2020 hadden benzinevoertuigen een marktaandeel van 47 procent, dieselvoertuigen 28 procent, hybridewagens 11,9 procent (waar dat een jaar eerder nog 5,7 procent was), elektrische en herlaadbare hybridevoertuigen 10,5 procent (3 procent in 2019) en voertuigen die door een andere energie werden aangedreven 2,1 procent.

Stimuleren

Volgens ACEA had covid-19 een ongezien effect op de verkoop van voertuigen. Regeringsmaatregelen om de vraag te stimuleren, leidden vooral naar voertuigen met een lage uitstoot.

Vooral Duitsland, Italië en Frankrijk zagen de verkoop van elektrische voertuigen sterk toenemen.

